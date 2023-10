Baléti avec ZEF ! Le 3C Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence, 19 octobre 2023 20:30, Aix-en-Provence.

Baléti avec ZEF ! Le 3C Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Jeudi 19 octobre, 20h30

Entrez dans des danses d’ici; tournez sur des airs de là, de là-bas, de partout.

ZEF c’est une histoire d’amis, de musiques, de voyages, de rigolades et de bonnes bouffes. …Une envie commune de bousculer les convenances, et d’entraîner les danseurs dans une ronde à bout de souffle ! …Un mélange de personnalités fortes, une tempête colorée sur scène. …Energie vivifiante de l’ouragan ZEF.

Et pour que le mistral se propage, faites danser vos mains, tourbillonner vos doigts sur ces quelques airs bien a eux.

Par un grand effet papillon, que le Zef se repande et s’amplifie !

Concerts et bals, une musique électrisante, hypnotique, du néo-trad aux musiques actuelles.

Le 3C Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 23 boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Saint-Eutrope Aix-en-Provence 13626 Bouches-du-Rhône