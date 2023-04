Marché de Noël d’Aix-en-Provence – Les Chalets Cours Mirabeau, 15 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Le cours Mirabeau accueille comme de coutume une cinquantaine de chalets d’artisans et de commerçants. Produits artisanaux, producteurs locaux, artistes, métiers d’art, cadeaux, décorations de Noël….

2023-11-15 à ; fin : 2023-12-31 . .

Cours Mirabeau Le cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As usual, the Cours Mirabeau will host around fifty chalets of craftsmen and traders. Craft products, local producers, artists, crafts, gifts, Christmas decorations…

Como es habitual, el Cours Mirabeau acogerá una cincuentena de chalés de artesanos y comerciantes. Productos artesanales, productores locales, artistas, artesanía, regalos, adornos navideños…

Der Cours Mirabeau beherbergt wie üblich rund fünfzig Hütten von Handwerkern und Händlern. Kunsthandwerkliche Produkte, lokale Produzenten, Künstler, Kunsthandwerk, Geschenkartikel, Weihnachtsdekorationen…

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence