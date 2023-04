Aix, cité du Roi René 300 avenue Giuseppe Verdi, 13 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Le Bon Roi René a joué un rôle majeur dans le développement de la ville, en l’érigeant au rang de capitale de régionale : “Aix, capitale de Provence”. Retour sur une période clé de l’histoire de la cité aixoise..

2023-07-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-24

300 avenue Giuseppe Verdi Au départ de l’Office de Tourisme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



The Good King René played a major role in the town’s development, raising it to the rank of a regional capital: “Aix, the capital of Provence”. A look back at a key period in the history of Aix.

El buen rey René desempeñó un papel importante en el desarrollo de la ciudad, al establecerla como capital regional: « Aix, capital de la Provenza ». Una mirada a un periodo clave de la historia de la ciudad de Aix.

Der gute König René spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Stadt und machte sie zur Hauptstadt der Region: « Aix, capitale de Provence ». Ein Rückblick auf eine Schlüsselperiode in der Geschichte der Stadt Aix.

