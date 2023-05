Carré d’Artistes Vernissage Artiste 20 Rue De la Glacière Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Carré d’Artistes Vernissage Artiste 20 Rue De la Glacière, 8 juillet 2023, Aix-en-Provence. Performance de l’artiste G Carta.

2023-07-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-08 19:00:00. .

20 Rue De la Glacière Galerie Carré d’artistes

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Performance by artist G Carta Actuación del artista G Carta Performance des Künstlers G Carta Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 20 Rue De la Glacière Adresse 20 Rue De la Glacière Galerie Carré d'artistes Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 20 Rue De la Glacière Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 20 Rue De la Glacière Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Carré d’Artistes Vernissage Artiste 20 Rue De la Glacière 2023-07-08 was last modified: by Carré d’Artistes Vernissage Artiste 20 Rue De la Glacière 20 Rue De la Glacière 8 juillet 2023 20 Rue De la Glacière Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône