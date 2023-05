Rencontre musicale avec Sunflowers 4 Rue Joseph Cabassol, 5 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Un petit concert avec le duo musical Sunflowers, autour des chansons du livre « A Beautiful Day », édition La Montagne Secrète..

2023-07-05 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-05 18:00:00. .

4 Rue Joseph Cabassol Book in Bar – librairie

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A small concert with the musical duo Sunflowers, around songs from the book « A Beautiful Day », published by La Montagne Secrète.

Pequeño concierto con el dúo musical Sunflowers, basado en las canciones del libro « Un bello día », publicado por La Montagne Secrète.

Ein kleines Konzert mit dem Musikduo Sunflowers, rund um die Lieder aus dem Buch « A Beautiful Day », Ausgabe La Montagne Secrète.

Mise à jour le 2023-05-10