Camere dell Eco 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony, 23 juin 2023, Aix-en-Provence.

L’artiste prend appui sur les lieux, le Pavillon de Vendôme en serra l’écrin, pour développer sa création et réinterpréter notamment des œuvres ainsi que des objets datant du 18e siècle..

2023-06-23 à ; fin : 2023-10-01 . EUR.

13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Musée du Pavillon de Vendôme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The artist will use the Pavillon de Vendôme as a setting to develop his creation and reinterpret works and objects dating from the 18th century.

El artista utilizará el Pavillon de Vendôme como escenario para su creación y reinterpretará obras y objetos que datan del siglo XVIII.

Der Künstler nutzt die Räumlichkeiten des Pavillon de Vendôme, um seine Kreationen zu entwickeln und insbesondere Werke und Objekte aus dem 18.

