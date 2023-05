Kostia dans « Entre-deux » 5 Rue Fontaine d’Argent, 23 juin 2023, Aix-en-Provence.

Entre mari et papa, romantisme et célibat, féminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court. Un spectacle de Sketch-up à la sauce Kostia ou les hommes se disent « Ah! C’est moi ! » et les femmes leur disent « Ah! Tu vois ! ».

2023-06-23 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-23 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Between husband and father, romance and celibacy, feminism and patriarchy, modern man and man. A sketch-up show in the Kostia style where men say « Ah, it’s me! » and women say « Ah, you see! »

Entre marido y padre, romance y celibato, feminismo y patriarcado, hombre y hombre moderno. Un espectáculo de sketches al estilo Kostia en el que los hombres dicen « ¡Ah, soy yo! » y las mujeres « ¡Ah, ya ves!

Zwischen Ehemann und Vater, Romantik und Zölibat, Feminismus und Patriarchat, modernem Mann und ganz normalem Mann. Eine Sketch-up-Show auf Kostias Art, in der Männer sagen « Ah! Das bin ich! » und Frauen sagen « Ah! Siehst du! »

