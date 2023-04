Wajdi Riahi trio Hôtel Maynier d’Oppède, 17 juin 2023, Aix-en-Provence.

Pour le deuxième concert de la Résidence de musique de chambre, le monumental octuor de Schubert dialogue avec une pièce de la compositrice franco-américaine Betsy Jolas à l’honneur au Festival d’Aix..

2023-06-17 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Hôtel Maynier d’Oppède

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the second concert of the Chamber Music Residency, Schubert’s monumental octet dialogues with a piece by the Franco-American composer Betsy Jolas, featured at the Aix Festival.

Para el segundo concierto de la Residencia de Música de Cámara, el monumental octeto de Schubert dialoga con una pieza de la compositora franco-americana Betsy Jolas, homenajeada en el Festival de Aix.

Im zweiten Konzert der Kammermusik-Residenz tritt Schuberts monumentales Oktett in einen Dialog mit einem Stück der französisch-amerikanischen Komponistin Betsy Jolas, die beim Festival d’Aix geehrt wird.

