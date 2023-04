Sur les pas de Cezanne – visite en anglais 300 avenue Giuseppe Verdi, 15 juin 2023, Aix-en-Provence.

Partez à la découverte des lieux où Paul Cezanne passa son enfance, sa jeunesse et sa vie d’adulte. Accompagné d’un guide conférencier, vous visiterez aussi la salle Cezanne au musée Granet..

2023-06-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-14 . EUR.

300 avenue Giuseppe Verdi Au départ de l’Office de Tourisme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visit the city as Cezanne lived it, the places that were dear to him, cafés where he met his friends. With a guide, you will also visit the Cezanne room at the Granet museum.

Descubra los lugares donde Paul Cezanne pasó su infancia, su juventud y su vida adulta. Acompañado por un guía, también visitará la sala Cezanne del Museo Granet.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Orten, an denen Paul Cezanne seine Kindheit, Jugend und sein Erwachsenenleben verbrachte. In Begleitung eines Fremdenführers besuchen Sie auch den Cezanne-Saal im Granet-Museum.

Mise à jour le 2023-01-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence