Rencontre avec la maison d’édition Alifbata 4 Rue Joseph Cabassol, 15 juin 2023, Aix-en-Provence.

L’évènement « On Lirait le Sud » revient dans votre librairie ! En 2023, la maison d’édition de la région que nous mettons en valeur est Alifbata, maison d’édition spécialisée dans la traduction et l’édition de bande-dessinées en langue arabe..

2023-06-15 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-15 19:00:00. .

4 Rue Joseph Cabassol Book in Bar – librairie

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The event « On Lirait le Sud » returns to your bookstore! In 2023, the publishing house of the region that we highlight is Alifbata, a publishing house specialized in the translation and publishing of comics in Arabic.

¡El evento « On Lirait le Sud » vuelve a tu librería! En 2023, la editorial de la región que destacamos es Alifbata, especializada en la traducción y publicación de cómics en lengua árabe.

Die Veranstaltung « On Lirait le Sud » kommt wieder in Ihre Buchhandlung! Im Jahr 2023 ist der Verlag aus der Region, den wir hervorheben, Alifbata, ein Verlag, der sich auf die Übersetzung und Herausgabe von Comics in arabischer Sprache spezialisiert hat.

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence