Rencontre avec Frédérique Leichter-Flack 9 Avenue Henri Pontier, 15 juin 2023, Aix-en-Provence.

Quel rôle la littérature vient-elle jouer dans la sidération produite par la douleur ? Comment la littérature peut-elle aider à mettre des mots ? Frédérique Leichter-Flack puise dans la littérature des exemples, pour expérimenter l’injustice du sort..

2023-06-15 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-15 20:30:00. .

9 Avenue Henri Pontier Villa Acantha

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



What role does literature play in the stupefaction produced by pain? How can literature help to put words into words? Frédérique Leichter-Flack draws examples from literature to experience the injustice of fate.

¿Qué papel desempeña la literatura en la estupefacción producida por el dolor? ¿Cómo puede ayudar la literatura a poner palabras? Frédérique Leichter-Flack utiliza la literatura como ejemplo para experimentar la injusticia del destino.

Welche Rolle spielt die Literatur bei der durch den Schmerz verursachten Betäubung? Wie kann die Literatur helfen, Worte zu finden? Frédérique Leichter-Flack findet in der Literatur Beispiele, um die Ungerechtigkeit des Schicksals zu erfahren.

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence