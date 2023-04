Fête d’été pour enfants 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Fête d’été pour enfants 19 Rue Du Cancel, 7 juin 2023, Aix-en-Provence. Un événement festif franco-allemand pour les plus jeunes. Enfants

2023-06-07 à 15:30:00 ; fin : 2023-06-07 17:00:00. .

19 Rue Du Cancel Centre Franco-Allemand de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A festive Franco-German event for the youngest Un acto festivo franco-alemán para los jóvenes Eine deutsch-französische Festveranstaltung für die Jüngsten Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 19 Rue Du Cancel Adresse 19 Rue Du Cancel Centre Franco-Allemand de Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence

19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Fête d’été pour enfants 19 Rue Du Cancel 2023-06-07 was last modified: by Fête d’été pour enfants 19 Rue Du Cancel 19 Rue Du Cancel 7 juin 2023 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône