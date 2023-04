Apéro Globe-Trotter : La Saxe 19 Rue Du Cancel, 6 juin 2023, Aix-en-Provence.

Venez découvrir à travers une présentation, un quizz et un buffet de spécialité locale, cette région allemande atypique et dynamique ! Quizz avec lots à gagner.

2023-06-06 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-06 20:00:00. .

19 Rue Du Cancel Centre Franco-Allemand de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover through a presentation, a quiz and a buffet of local specialties, this atypical and dynamic German region! Quiz with prizes to win

Venga a descubrir, a través de una presentación, un concurso y un bufé de especialidades locales, esta atípica y dinámica región alemana Concurso con premios

Entdecken Sie durch eine Präsentation, ein Quiz und ein Buffet mit lokalen Spezialitäten diese atypische und dynamische deutsche Region! Quiz mit Preisen zu gewinnen

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence