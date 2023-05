La façade et le portail royal de la cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance, 5 juin 2023, Aix-en-Provence.

La façade de la cathédrale d’Aix-en-Provence interpelle : où se trouve vraiment le portail principal ? Pourquoi cette asymétrie ? Pourquoi ces différences de styles ? Raymond Lécina, professeur agrégé honoraire de lettres, répondra à ces questions..

2023-06-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-05 21:30:00. EUR.

34 Place Des Martyrs de la Résistance Parvis de la Cathédrale Saint-Sauveur

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The facade of the cathedral of Aix-en-Provence questions: where is really the main portal? Why this asymmetry? Why these differences in style? Raymond Lécina, associate professor of literature, will answer these questions.

La fachada de la catedral de Aix-en-Provence es intrigante: ¿dónde se encuentra realmente el portal principal? ¿Por qué esta asimetría? ¿Por qué estas diferencias de estilo? Raymond Lécina, profesor asociado de literatura, responderá a estas preguntas.

Die Fassade der Kathedrale von Aix-en-Provence wirft Fragen auf: Wo befindet sich das Hauptportal wirklich? Warum diese Asymmetrie? Warum die unterschiedlichen Stile? Raymond Lécina, Professeur agrégé honoraire de lettres, wird diese Fragen beantworten.

