Exposition des Artistes Indépendants Aixois
34 Place Des Martyrs de la Résistance
Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Exposition des Artistes Indépendants Aixois 34 Place Des Martyrs de la Résistance, 4 juin 2023, Aix-en-Provence. Arts Plastiques – exposition d’oeuvres originales – : huile, acrylique, aquarelle, pastel, sculpture d’argile, gravure, dessin, livre d’artistes, carnet de croquis ….

2023-06-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00.

34 Place Des Martyrs de la Résistance
Cave aux huiles

Aix-en-Provence 13100
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Plastic Arts – exhibition of original works : oil, acrylic, watercolor, pastel, clay sculpture, engraving, drawing, artists' book, sketchbook …

Artes plásticas – exposición de obras originales : óleo, acrílico, acuarela, pastel, escultura de arcilla, grabado, dibujo, libro de artista, cuaderno de bocetos…

Bildende Kunst – Ausstellung von Originalwerken – : Öl, Acryl, Aquarell, Pastell, Tonskulptur, Gravur, Zeichnung, Künstlerbuch, Skizzenbuch …

