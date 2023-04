Concert Ensemble vocal Al Segno 22 rue Lacépède, 3 juin 2023, Aix-en-Provence.

Rejoignez-nous pour un moment musical intense, tout en émotion ! Profitez de cette magnifique chapelle du Sacré-Cœur dont l’acoustique accueillera la magie de ces œuvres sacrées que l’ensemble vocal Al Segno vous interprétera..

2023-06-03 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-03 21:30:00. EUR.

22 rue Lacépède Chapelle des Jésuites – Lycée du Sacré Coeur

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us for an intense musical moment, full of emotion! Take advantage of this magnificent chapel of the Sacred Heart whose acoustics will welcome the magic of these sacred works that the vocal ensemble Al Segno will interpret for you.

¡Acompáñenos en un momento musical intenso y lleno de emoción! Aproveche esta magnífica capilla del Sacré-Cœur cuya acústica acogerá la magia de estas obras sacras que el conjunto vocal Al Segno interpretará para usted.

Begleiten Sie uns zu einem intensiven musikalischen Moment voller Emotionen! Genießen Sie die wunderschöne Kapelle Sacré-C?ur, deren Akustik den Zauber dieser geistlichen Werke, die das Vokalensemble Al Segno vortragen wird, aufnehmen wird.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence