Rencontre avec Éric Naulleau 9 Avenue Henri Pontier, 2 juin 2023, Aix-en-Provence.

Éric Naulleau est connu de tous comme chroniqueur de l’émission On n’est pas couché. Souvent réduit à ses essais et à ses analyses politiques, cet amoureux de la littérature se définit pourtant d’abord comme un lecteur insatiable..

2023-06-02 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-02 20:30:00. .

9 Avenue Henri Pontier Villa Acantha

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Éric Naulleau is known to all as a columnist on the TV show On n’est pas couché. Often reduced to his essays and political analyses, this lover of literature defines himself as an insatiable reader.

Éric Naulleau es conocido por todos como columnista del programa de televisión On n’est pas couché. A menudo reducido a sus ensayos y análisis políticos, este amante de la literatura se define sin embargo ante todo como un lector insaciable.

Éric Naulleau ist allen als Kolumnist der Sendung On n’est pas couché bekannt. Der Literaturliebhaber, der oft auf seine Essays und politischen Analysen reduziert wird, bezeichnet sich selbst jedoch in erster Linie als unersättlichen Leser.

