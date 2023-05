Bouleversement à l’Est. Des vies chamboulées 19 Rue Du Cancel, 1 juin 2023, Aix-en-Provence.

Une exposition sur l’histoire de la réunification allemande, réalisée sous la direction de la Fondation fédérale pour la recherche sur la dictature communiste en Allemagne de l’Est et du délégué du gouvernement fédéral en charge des nouveaux länder..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-30 . .

19 Rue Du Cancel Centre Franco-Allemand de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An exhibition on the history of German reunification, organized by the Federal Foundation for Research on the Communist Dictatorship in East Germany and the Federal Government’s representative for the new Länder.

Exposición sobre la historia de la reunificación alemana, organizada por la Fundación Federal para la Investigación de la Dictadura Comunista en Alemania Oriental y el representante del Gobierno Federal para los nuevos Estados federados.

Eine Ausstellung über die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung, die unter der Leitung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in Ostdeutschland und des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer erstellt wurde.

