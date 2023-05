L’écriture coréenne 5 avenue Robert Schuman, 1 juin 2023, Aix-en-Provence.

Pendant plus de 1500 ans, les élites coréennes ont utilisé les caractères chinois et le chinois classique alors que les sinogrammes et la syntaxe chinoise était inadaptés à la langue vernaculaire..

2023-06-01 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-01 16:00:00. EUR.

5 avenue Robert Schuman Amphi Favoreu Espace Cassin

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For more than 1500 years, Korean elites used Chinese characters and classical Chinese while Chinese sinograms and syntax were unsuitable for the vernacular language.

Durante más de 1500 años, las élites coreanas utilizaron caracteres chinos y chino clásico, mientras que los sinogramas y la sintaxis chinos eran inadecuados para la lengua vernácula.

Über 1500 Jahre lang benutzte die koreanische Elite chinesische Schriftzeichen und das klassische Chinesisch, während die chinesischen Sinogramme und die Syntax für die Volkssprache ungeeignet waren.

