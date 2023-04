Exposition de peinture Galerie La Prévôté, 31 mai 2023, Aix-en-Provence.

Trois artistes peintre qui se complètent, de l’impressionnisme à l’abstrait..

2023-05-31 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-07 19:00:00. .

Galerie La Prévôté Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Three artists who complement each other, from impressionism to abstraction.

Tres artistas que se complementan, del impresionismo a la abstracción.

Drei Maler, die sich gegenseitig ergänzen, vom Impressionismus bis zur Abstraktion.

