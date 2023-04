Concert CHAM 380 Avenue Mozart, 27 mai 2023, Aix-en-Provence.

Concert au Conservatoire, en Partenariat avec le Festival C’est Sud 2023.

2023-05-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. .

380 Avenue Mozart Auditorium Campra – Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert at the Conservatory, in partnership with the Festival C’est Sud 2023

Concierto en el Conservatorio, en colaboración con el Festival C?est Sud 2023

Konzert im Konservatorium, in Partnerschaft mit dem Festival C?est Sud 2023

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence