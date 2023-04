Vie de David Hockney Musée Granet, 27 mai 2023, Aix-en-Provence.

L’écrivaine Catherine Cusset nous propose une lecture-spectacle de son roman Vie de David Hockney (Gallimard, 2018)..

2023-05-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The writer Catherine Cusset offers us a reading-performance of her novel Life of David Hockney (Gallimard, 2018).

La escritora Catherine Cusset ofrece una lectura de su novela Vida de David Hockney (Gallimard, 2018).

Die Schriftstellerin Catherine Cusset bietet eine Lese-Show aus ihrem Roman Leben des David Hockney (Gallimard, 2018).

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence