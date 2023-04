The Rake’s progress Musée Granet Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

The Rake’s progress Musée Granet, 27 mai 2023, Aix-en-Provence. Projection de l’opéra The Rake’s progress d’Igor Stravinsky au musée Granet.

2023-05-27 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Screening of Igor Stravinsky’s opera The Rake’s Progress at the Musée Granet Proyección de la ópera The Rake’s Progress de Igor Stravinsky en el museo Granet Vorführung der Oper The Rake’s progress von Igor Strawinsky im Musée Granet Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée Granet Adresse Musée Granet Place Saint Jean de Malte Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée Granet Aix-en-Provence

Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

The Rake’s progress Musée Granet 2023-05-27 was last modified: by The Rake’s progress Musée Granet Musée Granet 27 mai 2023 Musée Granet Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône