Rencontre à La Bédérie avec Flix 29 Avenue Robert Schuman, 27 mai 2023, Aix-en-Provence.

En coopération avec Les Rencontres du 9e art, C’est Sud, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, le Lycée Valabre à Gardanne et la Bédérie, rencontre avec l’auteur Flix..

2023-05-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

29 Avenue Robert Schuman Le Cube – Salle 201

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In cooperation with Les Rencontres du 9e art, C?est Sud, the Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, the Lycée Valabre in Gardanne and the Bédérie, meeting with the author Flix.

En colaboración con Les Rencontres du 9e art, C?est Sud, la Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, el Lycée Valabre de Gardanne y la Bédérie, un encuentro con el autor Flix.

In Zusammenarbeit mit Les Rencontres du 9e art, C?est Sud, dem Deutsch-Französischen Jugendwerk, dem Lycée Valabre in Gardanne und der Bédérie findet ein Treffen mit dem Autor Flix statt.

