Meli mel’eau 8-10 Rue Des Allumettes, 26 mai 2023, Aix-en-Provence.

Les élèves et les enseignants de l’École de musique du Pays d’Aix vous invitent à plonger dans l’univers aquatique de leur spectacle « Méli-Mél’eau »..

2023-05-26 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-26 19:30:00. .

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The students and teachers of the Pays d’Aix School of Music invite you to dive into the aquatic universe of their show « Méli-Mél?eau ».

Los alumnos y profesores de la Escuela de Música de Pays d’Aix le invitan a sumergirse en el universo acuático de su espectáculo « Méli-Mél?eau ».

Die Schüler und Lehrer der École de musique du Pays d’Aix laden Sie ein, in die Wasserwelt ihrer Aufführung « Méli-Mél?eau » einzutauchen.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence