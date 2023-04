Kevin Razy dans « Fallait être là » 5 rue fontaine d’argent 13100 aix-en-provence, 25 mai 2023, Aix-en-Provence.

Kevin décide de revenir sur ses échecs et de parler de son prochain projet qui ne verra peut-être pas le jour : une comédie musicale hip-hop sur un certain Gaston Monnerville..

2023-05-25 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-27 22:30:00. EUR.

5 rue fontaine d’argent 13100 aix-en-provence Théâtre de La Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Kevin decides to come back on his failures and to talk about his next project that may not see the light of day: a hip-hop musical about a certain Gaston Monnerville.

Kevin decide repasar sus fracasos y hablar de su próximo proyecto, que quizá no vea la luz: un musical de hip-hop sobre un tal Gastón Monnerville.

Kevin beschließt, auf seine Misserfolge zurückzublicken und über sein nächstes Projekt zu sprechen, das vielleicht nie zustande kommen wird: ein Hip-Hop-Musical über einen gewissen Gaston Monnerville.

