Wozzeck : Conférence préparatoire au Festival d’Art Lyrique de Juillet 2023 8/10 rue des Allumettes, 24 mai 2023, Aix-en-Provence.

Conférence préparatoire au Festival d’Art Lyrique 2023, Wozzeck, de Alban Berg par Olivier Braux conseiller culturel des Amis du Festival d’art lyrique..

2023-05-24 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-24 20:00:00. .

8/10 rue des Allumettes La Manufacture – Le Cinéma / Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Preparatory conference for the Festival d’Art Lyrique 2023, Wozzeck, by Alban Berg, by Olivier Braux, cultural advisor of the Friends of the Festival d’Art Lyrique.

Conferencia preparatoria del Festival d’Art Lyrique 2023, Wozzeck, de Alban Berg, por Olivier Braux, consejero cultural de los Amigos del Festival d’art lyrique.

Vorbereitungskonferenz für das Festival d’Art Lyrique 2023, Wozzeck von Alban Berg von Olivier Braux Kulturberater der Amis du Festival d’Art Lyrique.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence