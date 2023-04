Matteo Olivero 75 route des Milles, 20 mai 2023, Aix-en-Provence.

Conférence animée par Enrico Perotto, directeur du MUDRI – Museo Diffuso di Rittana depuis 2022. Avec la participation de Simone Demaria et Fortunato Bonelli.

2023-05-20 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

75 route des Milles Mairie annexe du Pont de l’Arc

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference moderated by Enrico Perotto, director of the MUDRI – Museo Diffuso di Rittana since 2022. With the participation of Simone Demaria and Fortunato Bonelli

Conferencia de Enrico Perotto, Director del MUDRI – Museo Diffuso di Rittana desde 2022. Con la participación de Simone Demaria y Fortunato Bonelli

Konferenz unter der Leitung von Enrico Perotto, seit 2022 Direktor des MUDRI – Museo Diffuso di Rittana. Mit der Teilnahme von Simone Demaria und Fortunato Bonelli

