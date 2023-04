Des luttes invisibles | Cathryn Boch 109 Avenue Du Petit Barthélémy, 20 mai 2023, Aix-en-Provence.

La mer Méditerranée est devenue une frontière épaisse. Les femmes, absentes du grand récit des migrations, des Odyssées contemporaines, se déplacent pourtant depuis toujours..

2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-02 18:00:00. .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f, lieu d’arts contemporains

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Mediterranean Sea has become a thick border. Women, absent from the great narrative of migrations, of contemporary Odysseys, have always been on the move.

El mar Mediterráneo se ha convertido en una gruesa frontera. Las mujeres, ausentes del gran relato de las migraciones, de las Odiseas contemporáneas, siempre han estado en movimiento.

Das Mittelmeer ist zu einer dicken Grenze geworden. Frauen, die in der großen Erzählung der Migrationen, den zeitgenössischen Odysseen, nicht vorkommen, bewegen sich dennoch seit jeher.

