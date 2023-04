C’est Sud : » Purorescu à Kumamoto » Haut du Cours Mirabeau / Centre Social Château de l’Horloge / Salle des Vignerons – Aix les Milles, 20 mai 2023, Aix-en-Provence.

Ismaël Méziane

Durant 3 week-ends, Ismaël Méziane vous convie à un coloriage géant de la ville de Kumamoto, en compagnie de célèbres représentants du catch japonais..

2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-20 18:00:00. .

Haut du Cours Mirabeau / Centre Social Château de l’Horloge / Salle des Vignerons – Aix les Milles

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During 3 weekends, Ismaël Méziane invites you to a giant coloring of the city of Kumamoto, with famous representatives of Japanese wrestling.

Durante 3 fines de semana, Ismaël Méziane le invita a un coloreado gigante de la ciudad de Kumamoto, en compañía de famosos representantes de la lucha libre japonesa.

An drei Wochenenden lädt Ismaël Méziane Sie zu einem riesigen Ausmalbild der Stadt Kumamoto ein, zusammen mit berühmten Vertretern des japanischen Wrestling.

