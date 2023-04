Antoine Leroux dans « Destinations » 5 Rue Fontaine d’Argent, 19 mai 2023, Aix-en-Provence.

Retrouvez sur scène le magicien Antoine Leroux dans son spectacle, un show familial mêlant magie mentalisme et humour..

2023-05-19 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-20 22:30:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join the magician Antoine Leroux on stage in his show, a family show mixing mentalism and humor.

Acompañe al mago Antoine Leroux en su espectáculo, un show familiar que combina mentalismo y humor.

Erleben Sie den Zauberer Antoine Leroux in seiner Show auf der Bühne, einer Familienshow, die Mentalmagie und Humor miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence