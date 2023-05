Habiter n’est pas dormir Place des Prêcheurs, 19 mai 2023, Aix-en-Provence.

Dans le cadre du partenariat avec la biennale d’art et de culture, Lieux Publics (Centre national et pôle européen de création pour l’espace public) invite la compagnie Volubilis, à l’occasion de leur nouvelle création Habiter n’est pas dormir..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-21 . .

Place des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Within the framework of the partnership with the biennial of art and culture, Lieux Publics (National center and European pole of creation for the public space) invites the company Volubilis, on the occasion of their new creation Living is not sleeping.

En el marco de la colaboración con la Bienal de Arte y Cultura, Lieux Publics (Centro Nacional y Europeo para la creación en el espacio público) ha invitado a la compañía Volubilis a presentar su nueva creación Habiter n’est pas dormir.

Im Rahmen der Partnerschaft mit der Kunst- und Kulturbiennale lädt Lieux Publics (Centre national et pôle européen de création pour l’espace public) die Kompanie Volubilis anlässlich ihrer neuen Kreation Habiter n’est pas dormir ein.

