Il Mosaico 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Il Mosaico 34 Place Des Martyrs de la Résistance, 18 mai 2023, Aix-en-Provence. Concert gratuit dans la Cathédrale St Sauveur d’Aix-en-Provence..

2023-05-18 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-18 22:00:00. .

34 Place Des Martyrs de la Résistance Cathédrale Saint-Sauveur

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Free concert in the Cathedral St Sauveur of Aix-en-Provence. Concierto gratuito en la catedral de San Salvador de Aix-en-Provence. Kostenloses Konzert in der Kathedrale St Sauveur in Aix-en-Provence. Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 34 Place Des Martyrs de la Résistance Adresse 34 Place Des Martyrs de la Résistance Cathédrale Saint-Sauveur Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Il Mosaico 34 Place Des Martyrs de la Résistance 2023-05-18 was last modified: by Il Mosaico 34 Place Des Martyrs de la Résistance 34 Place Des Martyrs de la Résistance 18 mai 2023 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône