Ciné des jeunes – La Naissance des oasis 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest, 17 mai 2023, Aix-en-Provence.

Programme de 5 courts-métrages : Drops, Naissance des oasis, Suzie in the Garden, Il pleut bergère, Some Thing. Enfants

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . EUR.

8 Rue Des Allumettes – rue Ouest Cité du Livre

Aix-en-Provence 13098 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Program of 5 short films: Drops, Birth of oasis, Suzie in the Garden, It’s raining shepherdess, Some Thing

Programa de 5 cortometrajes: Gotas, Nacimiento de oasis, Suzie en el jardín, Llueve pastora, Alguna cosa

Programm mit 5 Kurzfilmen: Drops, Naissance des oasis, Suzie in the Garden, Il pleut bergère, Some Thing

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence