L’eau : un enjeu vital – l’exemple d’Israël Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence, 16 mai 2023, Aix-en-Provence.

Conférence présentée par Monsieur Rony Sarfatti – Ingénieur/Expert dans la Gestion de l’eau. Conférence organisée par l’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence dans le cadre du jumelage entre Aix et Ashkelon..

2023-05-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-16 20:00:00. .

Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence Salle des Mariages

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference presented by Mr. Rony Sarfatti – Engineer/Expert in Water Management. Conference organized by the Association of Twinning and International Relations of Aix-en-Provence in the framework of the twinning between Aix and Ashkelon.

Conferencia presentada por el Sr. Rony Sarfatti – Ingeniero/Experto en Gestión del Agua. Conferencia organizada por la Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence en el marco del hermanamiento entre Aix y Ashkelon.

Vortrag von Herrn Rony Sarfatti – Ingenieur/Experte im Bereich Wassermanagement. Der Vortrag wurde von der Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Aix und Ashkelon organisiert.

