Alex Fredo dans « Bonjour ! » 5 Rue Fontaine d’Argent, 16 mai 2023, Aix-en-Provence.

Alex a longtemps hésité entre tuer son frère ou monter sur scène pour en parler.

Pour des raisons légales, il a choisi la scène. Cela lui permet d’aborder les sujets phares d’un homme dans la trentaine : Les Walt Disney, Jean-Jacques Goldman et sa mère..

2023-05-16 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-18 22:30:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Alex hesitated for a long time between killing his brother or going on stage to talk about it.

For legal reasons, he chose the stage. This allows him to talk about the most important subjects of a man in his thirties: Walt Disney, Jean-Jacques Goldman and his mother.

Alex dudó durante mucho tiempo entre matar a su hermano o subir al escenario para hablar de ello.

Por razones legales, eligió el escenario. Esto le permite hablar de los temas más importantes de un hombre de treinta años: Walt Disney, Jean-Jacques Goldman y su madre.

Alex schwankte lange Zeit zwischen der Entscheidung, seinen Bruder zu töten oder auf die Bühne zu gehen und darüber zu sprechen.

Aus rechtlichen Gründen entschied er sich für die Bühne. So kann er die wichtigsten Themen eines Mannes in den Dreißigern ansprechen: Walt Disney, Jean-Jacques Goldman und seine Mutter.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence