Frida Kahlo une icône du design 29 Avenue Robert Schuman, 15 mai 2023, Aix-en-Provence.

De par ses autoportraits, mais surtout par sa personnalité qui s’exprime dans son mode de vie et ses vêtements, la peintre est une inspiration pour nombre de designer. Conférence animée par Coralie Bernard, conférencière.

2023-05-15 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-15 16:00:00. EUR.

29 Avenue Robert Schuman Le Cube – Le Plateau

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Through her self-portraits, but especially through her personality which is expressed in her lifestyle and her clothes, the painter is an inspiration for many designers. Conference animated by Coralie Bernard, lecturer

A través de sus autorretratos, pero sobre todo de su personalidad, que se expresa en su estilo de vida y en su ropa, la pintora es fuente de inspiración para muchos diseñadores. Conferencia animada por Coralie Bernard, conferenciante

Durch ihre Selbstporträts, aber vor allem durch ihre Persönlichkeit, die sich in ihrem Lebensstil und ihrer Kleidung ausdrückt, ist die Malerin eine Inspiration für viele Designer. Moderation: Coralie Bernard, Referentin

