Journées Portes Ouvertes du Refuge de l’Arbois 9015 Route De la Tour d’Arbois, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

La mairie d’Aix-en-Provence organise de nouvelles Portes Ouvertes au Refuge du Complexe Animalier de l’Arbois..

2023-05-13 à 12:00:00 ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

9015 Route De la Tour d’Arbois Complexe Animalier de l’Arbois

Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The town hall of Aix-en-Provence organizes new Open Doors at the Refuge of the Animal Complex of Arbois.

El Ayuntamiento de Aix-en-Provence organiza una nueva Jornada de Puertas Abiertas en el Refugio del Complejo Animal de Arbois.

Die Stadtverwaltung von Aix-en-Provence organisiert weitere Tage der offenen Tür im Tierheim des Complexe Animalier de l’Arbois.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence