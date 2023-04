3e édition Psicologia- Salon de la Psychothérapie et du développement personne 14 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

3e édition Psicologia- Salon de la Psychothérapie et du développement personne 14 Boulevard Carnot, 13 mai 2023, Aix-en-Provence. Sur le thème à la rencontre de soi, la 3e édition de Psicologia vous propose des conférences, des ateliers tout au long de la journée..

2023-05-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-13 17:00:00. EUR.

14 Boulevard Carnot Centre de Congrès d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 3rd edition of Psicologia offers conferences and workshops throughout the day. La 3ª edición de Psicologia contará con conferencias y talleres durante todo el día. Unter dem Motto à la rencontre de soi bietet Ihnen die 3. Ausgabe von Psicologia den ganzen Tag über Vorträge, Workshops. Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

