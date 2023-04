Tistet Buisson, “roi” des tambourinaires, et le tambourin dans la Provence orientale 8 Avenue Jules Ferry, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

A l’Oustau de Prouvènço, Parc Jourdan, le cycle Tambourins et Tambourinaires proposé par l’Académie du Tambourin, se poursuivra avec une conférence par Maurice Guis..

2023-05-13 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-13 . .

8 Avenue Jules Ferry Bastide du Parc Jourdan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At the Oustau de Prouvènço, Parc Jourdan, the cycle Tambourins et Tambourinaires proposed by the Tambourine Academy, will continue with a conference by Maurice Guis.

En el Oustau de Prouvènço, Parc Jourdan, continuará el ciclo Tambourins et Tambourinaires, propuesto por la Académie du Tambourin, con una conferencia de Maurice Guis.

Im Oustau de Prouvènço, Parc Jourdan, wird die Reihe Tambourins et Tambourinaires, die von der Académie du Tambourin angeboten wird, mit einem Vortrag von Maurice Guis fortgesetzt.

