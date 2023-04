Nuit des musées : Cas de figure 28 Place Des Martyrs de la Résistance, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

« La Nuit »

La nuit est propice à brouiller les pistes entre fiction et réalité, comme le fait Camille Lavaud-Benito dans ses créations..

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

28 Place Des Martyrs de la Résistance Galerie gothique / Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« The Night »

The night is propitious to blur the tracks between fiction and reality, as Camille Lavaud-Benito does in her creations.

« La noche

La noche es un buen momento para difuminar los límites entre ficción y realidad, como hace Camille Lavaud-Benito en sus creaciones.

« Die Nacht »

Die Nacht eignet sich gut, um die Grenzen zwischen Fiktion und Realität zu verwischen, wie es Camille Lavaud-Benito in ihren Kreationen tut.

