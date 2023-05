Cosi, Cosi fan tutte – Festival d’Aix 1948-2023 28 Place Des Martyrs de la Résistance, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

En 1948, Gabriel Dussurget et Henri Lambert répondent à l’invitation de la comtesse Lily Pastré, qui souhaite organiser un festival de musique à Marseille. Leur dévolu se portera finalement sur la cour de l’ancien palais de l’Archevêché, à Aix-en-Pce..

2023-05-13 à ; fin : 2023-09-24 . EUR.

28 Place Des Martyrs de la Résistance Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In 1948, Gabriel Dussurget and Henri Lambert responded to the invitation of Countess Lily Pastré, who wished to organize a music festival in Marseille. They finally chose the courtyard of the former Archbishop’s Palace in Aix-en-Pce.

En 1948, Gabriel Dussurget y Henri Lambert respondieron a una invitación de la condesa Lily Pastré, que deseaba organizar un festival de música en Marsella. Finalmente eligieron el patio del antiguo Palacio Arzobispal de Aix-en-Pce.

1948 folgten Gabriel Dussurget und Henri Lambert der Einladung der Gräfin Lily Pastré, die ein Musikfestival in Marseille organisieren wollte. Sie entschieden sich schließlich für den Hof des ehemaligen erzbischöflichen Palastes in Aix-en-Pce.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence