Musée du Pavillon de Vendôme- NDM 13, rue de la Molle ou, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

La Nuit des Musées est de retour au musée du Pavillon de Vendôme avec de nombreuses animations..

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 00:00:00. .

13, rue de la Molle ou 32 Rue Célony

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Night of the Museums is back at the Pavillon de Vendôme museum with many animations.

La Noche de los Museos vuelve al museo Pavillon de Vendôme con numerosas actividades.

Die Nacht der Museen findet wieder im Museum Pavillon de Vendôme mit zahlreichen Veranstaltungen statt.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence