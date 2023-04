Fondation Vasarely – NDM 1 Avenue Marcel Pagnol, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

Afin de répondre aux attentes de cet événement emblématique, la Fondation Vasarely a organisé un programme familial et ludique..

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 00:00:00. .

1 Avenue Marcel Pagnol CS 50490

Aix-en-Provence 13096 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In order to meet the expectations of this emblematic event, the Vasarely Foundation has organized a family and fun program.

Para responder a las expectativas de este emblemático acontecimiento, la Fundación Vasarely ha organizado un divertido programa familiar.

Um den Erwartungen dieses emblematischen Ereignisses gerecht zu werden, hat die Vasarely-Stiftung ein Familien- und Spielprogramm organisiert.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence