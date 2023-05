Île de Mozambique 27 Avenue De Tübingen, 11 mai 2023, Aix-en-Provence.

Conférence d’Ernestine Carreira, maître de conférences et directrice du département de portugais à l’université d’Aix-Marseille..

2023-05-11 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-11 . .

27 Avenue De Tübingen Encagnane

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture by Ernestine Carreira, lecturer and director of the Portuguese department at the University of Aix-Marseille.

Conferencia de Ernestine Carreira, profesora y directora del departamento de portugués de la Universidad de Aix-Marsella.

Vortrag von Ernestine Carreira, Dozentin und Leiterin der Abteilung für Portugiesisch an der Universität Aix-Marseille.

