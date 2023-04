Les ex d’Aix : rencontre avec Leslie Astier Amphithéâtre de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Les ex d’Aix : rencontre avec Leslie Astier Amphithéâtre de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, 11 mai 2023, Aix-en-Provence. Leslie Astier conçoit des protocoles de créations et des expériences participatives dans des environnements imprégnés de numérique..

Amphithéâtre de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Rue Emile Tavan

Leslie Astier designs creative protocols and participatory experiences in digitally imbued environments. Leslie Astier diseña protocolos creativos y experiencias participativas en entornos infundidos digitalmente. Leslie Astier entwirft Protokolle für Kreationen und partizipative Erfahrungen in digital durchdrungenen Umgebungen. Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

