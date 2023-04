Art’Buste – Scène Jeunes Talents 160 Rue Pascal Duverger, 11 mai 2023, Aix-en-Provence.

Sur la scène du 6MIC, les créations d’artistes étudiants découverts par le biais de notre appel à projets seront mises à l’honneur..

2023-05-11 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-11 20:00:00. .

160 Rue Pascal Duverger 6MIC : salle des musiques actuelles

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the 6MIC stage, the creations of student artists discovered through our call for projects will be showcased.

En el escenario del 6MIC se expondrán las creaciones de estudiantes artistas descubiertas a través de nuestra convocatoria de proyectos.

Auf der Bühne des 6MIC werden die Kreationen von studentischen Künstlern, die durch unseren Projektaufruf entdeckt wurden, geehrt.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence