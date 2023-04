Jean Delage 10 Rue Matheron, 10 mai 2023, Aix-en-Provence.

L’exposition de la Galerie Vincent Bercker présente une sélection de peintures sur toiles et d’aquarelles sur papier réalisées entre 1960 et 2000. La nature y est omniprésente..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-27 . .

10 Rue Matheron Galerie Vincent Bercker

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The exhibition of the Vincent Bercker Gallery presents a selection of paintings on canvas and watercolors on paper made between 1960 and 2000. Nature is omnipresent.

La exposición de la Galerie Vincent Bercker presenta una selección de pinturas sobre lienzo y acuarelas sobre papel creadas entre 1960 y 2000. La naturaleza es omnipresente.

Die Ausstellung in der Galerie Vincent Bercker zeigt eine Auswahl von Gemälden auf Leinwand und Aquarellen auf Papier, die zwischen 1960 und 2000 entstanden sind. Die Natur ist allgegenwärtig.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence