Les vendredis du CIAM 4181 Route De Galice, 10 mai 2023, Aix-en-Provence.

À partir du mois de mai, et tout au long de la belle saison, le CIAM ouvre sa terrasse sous les pins et vous donne rendez-vous pour profiter de douces soirées afterwork en plein air..

2023-05-10 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-10 . .

4181 Route De Galice CIAM – Centre International des Arts en Mouvement

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From May onwards, and throughout the summer season, CIAM opens its terrace under the pine trees and invites you to enjoy sweet afterwork evenings in the open air.

A partir de mayo, y durante toda la temporada estival, el CIAM abre su terraza bajo los pinos y le invita a disfrutar de acogedoras veladas al aire libre después del trabajo.

Ab Mai und während der gesamten schönen Jahreszeit öffnet das CIAM seine Terrasse unter den Pinien und lädt Sie zu lauen Afterwork-Abenden im Freien ein.

