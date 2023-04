Ballets russes de Stravinsky pour piano à 4 mains 8-10 Rue Des Allumettes, 10 mai 2023, Aix-en-Provence.

Pétrouchka et le Sacre du Printemps de Stravinski, dans leur impressionnante version pour piano à 4 mains jouée par Marine Blassel et Hermine Forray et commenté par Anne Dussol. Camille Bonnel assure la mise en scène et les projections videos..

2023-05-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-10 20:30:00. EUR.

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Petrushka and The Rite of Spring by Stravinsky, in their impressive version for piano 4 hands played by Marine Blassel and Hermine Forray and commented by Anne Dussol. Camille Bonnel is in charge of the staging and the video projections.

Petrushka y La Consagración de la Primavera de Stravinsky, en su impresionante versión para piano a 4 manos interpretada por Marine Blassel y Hermine Forray y comentada por Anne Dussol. Camille Bonnel se encarga de la puesta en escena y las proyecciones de vídeo.

Strawinskys Petruschka und Le Sacre du Printemps, in ihrer beeindruckenden Version für Klavier zu vier Händen, gespielt von Marine Blassel und Hermine Forray und kommentiert von Anne Dussol. Camille Bonnel sorgt für die Regie und die Videoprojektionen.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence